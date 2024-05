Madonna em Copacabana: investimento sustentável ou gasto irresponsável? - Publicidade municipal é um fenômeno já tradicional. Mas cabe perguntar: quando a municipalidade investe milhões do contribuinte no show de uma estrela pop, o que sobra para os habitantes do Rio?Quando se perguntou aos moradores do Complexo do Alemão e do Morro da Providência quais eram as necessidades mais urgentes de suas comunidades, eles responderam: esgotos, saúde, educação. Eles não pensavam em teleférico.

Mesmo assim, o governo do Rio de Janeiro construiu, a custos milionários, um teleférico que funcionou durante a Copa e os Jogos Olímpicos, mas desde 2016 está parado, se deteriorando. Testemunha muda da corrupção, do mau planejamento e húbris dos poderosos da cidade, que queriam aparecer diante de um público internacional, mas não davam a menor bola para as preocupações reais dos cariocas.

Agora a Madonna se apresenta em Copacabana, por acaso no mesmo ano em que é eleito um novo prefeito. Eduardo Paes combina perfeitamente com o Rio: ele é mais do que prefeito, é um mestre festeiro, que mantém a cidade animada. Parafraseando a tirada do ex-prefeito de Berlim Klaus Wowereit sobre a capital alemã – "pobre, mas sexy" – pode-se dizer do Rio: imunda, criminosa, cara, mas mesmo assim divertida.