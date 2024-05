A viagem pelo único posto fronteiriço entre Rússia e Ucrânia

Em Pokrovka, na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, as autoridades verificam os documentos e os pertences das pessoas que vêm dos territórios ocupados. "Eles também pesquisam em bancos de dados", diz Roman Tkach, da guarda de fronteira.

Em seguida, o ônibus leva as pessoas a um centro de voluntários em Sumy, onde são entrevistadas pelas autoridades ucranianas e registradas pelos serviços sociais. Lá, elas recebem ajuda com todos os tipos de documentos, um chip de celular com número ucraniano e almoço.

Em seguida, os voluntários levam as pessoas para um abrigo onde elas podem tomar banho, dormir e permanecer por vários dias. Depois, elas podem viajar gratuitamente de trem para Kiev, Poltava, Kharkiv ou Dnipro. E todos já sabem para onde irão em seguida.

"Havia drones e soldados russos por toda parte"

O aposentado Mychajlo, que era motorista de ônibus, quer se juntar à sua filha Anna na cidade de Kharkiv. O homem vem do vilarejo de Tavolzhanka, que fica na parte ocupada da região de Kharkiv. Ele viveu lá por 40 anos, mas sua casa está sob fogo cruzado. "Há drones e soldados russos para onde quer que você olhe. Eles arrastaram tudo para fora das casas e as desmontaram, como portas, revestimentos de piso e carpetes, porque estão construindo abrigos para si mesmos", diz o aposentado, com raiva.

Ele descreve muitos de seus antigos vizinhos como "colaboradores", e diz que muitos deles já se mudaram para a Rússia. Mychajlo enfatiza ter recusado a oferta de receber um passaporte russo.