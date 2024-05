As armas proibidas em uso na guerra na Ucrânia

Bombas de fósforo em Mariupol e Bakhmut?

Bombas de fósforo são compostas de fósforo branco e uma mistura de gasolina e borracha. São usadas, entre outras finalidades, como bombas incendiárias, inflamando-se no contato com o ar e atingindo uma temperatura de até 1.300ºC. Ao explodir, elas liberam centenas de bolinhas em chamas, e mesmo pequenas quantidades podem causar queimaduras graves. Além disso, a fumaça liberada pelo fósforo branco é altamente tóxica.

Essas bombas não são absolutamente proibidas, mas seu uso contra civis e em áreas urbanas é vetado pela Convenção de Genebra.

A Ucrânia acusa o exército russo de tê-las usado durante os combates pela usina siderúrgica de Azov em Mariupol e também em Bakhmut. Moscou nega. Kiev, porém, também tentou no passado obter armas de fósforo junto a parceiros internacionais, embora sem sucesso.

Projéteis de urânio para Kiev

Os EUA forneceram à Ucrânia munições antitanque de urânio: projéteis revestidos com urânio diluído, capazes de perfurar um tanque. O pó de urânio liberado no interior do veículo inflama-se em contato com o ar e queima toda a cabine do motorista.