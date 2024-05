Desastres recentes no RS mataram mais do que soma de 3 décadas

O estado no extremo sul do país, que tem sofrido com eventos climáticos extremos recorrentes, é um dos que mais registrou desastres naturais nas últimas três décadas, ficando atrás apenas de Minas Gerais, segundo dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Entre 1991 e 2023, foram cerca de 8,5 mil registros, o equivalente a 12,5% de todas as ocorrências no Brasil – sendo que, pelos dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, o saldo de mortos nesses desastres em pouco mais de 30 anos foi de 101 até 2022.

Já o governo gaúcho aponta que entre 2003 e 2021, 14 pessoas morreram em desastres naturais no estado.

O RS também viu as ondas de calor dobrarem nos últimos 40 anos, segundo estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Especialistas apontam que as mudanças climáticas têm potencializado os efeitos de fenômenos sazonais como o El Niño, que tende a provocar mais chuvas naquela região, e o La Niña, que de 2020 até o início de 2023 castigou os gaúchos com uma estiagem severa e prejuízos bilionários ao setor agropecuário. Em alguns municípios chegou a haver até mesmo racionamento de água.

No desastre climático mais recente, classificado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) como o "maior desastre do estado", chuvas persistentes desde o início da semana deixaram ao menos 37 mortos e 60 desaparecidos. Quase 15 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas, outras centenas de milhares estão sem água ou luz. O nível do rio Taquari subiu ao maior patamar da história, quebrando a marca dos 30 metros.