Fogões a gás são um perigo para a saúde? - Gourmets e gastrônomos da Europa louvam as vantagens de cozinhar com gás. Mas estudo recente mostra que, além de contribuir para o efeito estufa, o combustível fóssil traz sérios riscos para a saúde, em parte fatais.Como em outros países europeus, fogões a gás e elétricos ainda competem nas cozinhas da Alemanha. Quem cozinha com gás sabe das vantagens: fogo direto, temperatura e chama reguláveis com flexibilidade, sem necessidade de panelas especiais, como nos fogões de indução. Além disso, o gás é mais econômico do que eletricidade. Eles são especialmente apreciados nas cozinhas de restaurantes.

No entanto essa tecnologia mais antiga é frequente objeto de controvérsia. Em Nova York, fogões a gás devem ficar proibidos na maioria dos prédios novos, a partir de 2026. Em primeira linha, trata-se de reduzir as emissões de gases derivados de petróleo e causadores do efeito estufa. Porém, segundo pesquisadores da Universidade de Stanford, Estados Unidos, eles também acarretam riscos de saúde.

A maior fonte de preocupação é o dióxido de nitrogênio (NO2), produzido em grande quantidade durante processos de incineração, por exemplo em fábricas, usinas, aparelhos de calefação e, acima de tudo, no trânsito. E no processo de cozimento, seus efeitos nocivos não se restringem à cozinha.