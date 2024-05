O que causa os desastres em represas - Após dias de chuvas fortes, a barragem 14 de Julho, no RS, se rompe. Idade, má manutenção, causas naturais ameaçam essas importantes estruturas pelo mundo inteiro, e catástrofes se acumulam.Represas ou barragens são estruturas para conter água e, na maioria dos casos, disponibilizá-la à irrigação ou produção de eletricidade. No entanto, milhares delas pelo mundo afora necessitam de reparos, e muitas têm se provado fracas demais para proteger as comunidades locais, em caso de chuvas pesadas e continuadas.

Um exemplo é o ocorrido nesta quinta-feira (02/05) no Rio Grande do Sul, quando a barragem 14 de Julho se rompeu parcialmente devido aos temporais que atingem o estado. As chuvas na região já deixaram pelo menos 30 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 300 mil moradores sem luz. Ao menos 19 barragens no estado estão em estado de alerta ou atenção.

No fim de abril, outra represa colapsara no norte de Nairóbi, capital do Quênia, após chuvas pesadas e inundação com recorde histórico de níveis da água. Esse tipo de desastre está se tornando constante. Quando, em setembro de 2023, caíram as barragens Abu Mansour e Derna, na Líbia, em decorrência do ciclone tropical Daniel, peritos frisaram que há anos vinham avisando que, se houvesse uma inundação, o resultado seria catastrófico para os moradores abaixo. E assim ocorreu: a contagem de mortos e desaparecidos chegou a milhares.