A luta dos moradores das Ilhas Canárias contra o turismo em massa

Nem os hoteleiros querem mais crescimento

Até mesmo a associação de hoteleiros das Ilhas Canárias, Ashotel, agora tem uma opinião semelhante. "Não podemos continuar tendo novos recordes turísticos ano após ano", diz Juan Pablo González, diretor administrativo da associação. "Na nossa opinião, isso vai contra os interesses do próprio setor e dos habitantes das ilhas."

O objetivo, segundo ele, deve ser melhorar a qualidade da oferta para que no futuro menos turistas visitem o arquipélago, mas deixando mais dinheiro. "Os políticos são os principais responsáveis por garantir que a população das ilhas se beneficie mais do turismo", explica González. Afinal de contas, o setor gera uma receita tributária anual de 3,4 bilhões de euros (R$ 18,60 bilhões). "A questão é se esse dinheiro está sendo usado de forma eficiente para melhorar as condições de vida da população."

O presidente do governo regional das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, expressou compreensão pelos protestos e admitiu aos representantes da mídia que as coisas teriam que mudar. "Não podemos continuar como antes, e é importante que nos reorientemos", disse, mas evitou assumir qualquer compromisso concreto.

No entanto, há alguns dias os partidos do governo rejeitaram as reivindicações mais importantes dos manifestantes em uma votação no Parlamento regional, incluindo a introdução de um imposto turístico, tipo de taxação existente há anos em outras regiões turísticas da Espanha, como as Ilhas Baleares e a Catalunha.

Portanto, os ativistas das Ilhas Canárias provavelmente não terão saído às ruas pela última vez. O repórter Toni Ferrera também supõe que o movimento de protesto não recuará tão cedo. "A manifestação de 20 de abril foi apenas o começo", ele está convencido.