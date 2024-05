Detox das redes melhora autoestima em mulheres, diz estudo - Experimento no Canadá com jovens entre 17 e 24 anos detectou efeitos positivos com apenas uma semana de pausa no uso de plataformas como TikTok, Instagram e Facebook.As infinitas possibilidades de observação da vida alheia que as redes sociais oferecem e a abundância de "corpos perfeitos" nesses ambientes digitais podem estar abalando a autoestima e a autoimagem de mulheres jovens, aponta um estudo da York University em Toronto, no Canadá, publicado recentemente no jornal científico ScienceDirect.

A conclusão veio após um experimento com 66 estudantes de graduação da universidade com idade entre 17 e 24 anos, divididas em dois grupos: um ficou uma semana inteira sem usar TikTok, Instagram, Twitter e Facebook; o outro seguiu usando as plataformas como de costume.

Todas as participantes responderam a questionários aplicados antes e depois do experimento, informando sobre como se sentiam em relação a si mesmas e como percebiam seus próprios corpos – se estavam, por exemplo, satisfeitas com o que viam no espelho e se gostariam de ser como as modelos que estampam capas de revistas.