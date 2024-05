Eurodeputado alemão é internado após ser espancado em ato de campanha

Segundo o tabloide alemão Bild, Ecke foi agredido de tal forma que teve ossos quebrados e deve passar as próximas semanas internado. O caso está sob investigação da polícia criminal.

Segundo a polícia, minutos antes um militante do partido verde também foi atacado e ferido enquanto afixava cartazes na rua em Dresden. A suspeita é de que ele tenha sido alvo do mesmo grupo.

Na noite da quinta-feira, dois políticos do Partido Verde – um deles membro do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão – foram agredidos em Essen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Presidentes regionais do partido na Saxônia, Henning Homann e Kathrin Michel condenaram o ataque a Ecke e afirmaram ter notícias de outras tentativas de intimidação contra militantes do partido, além de vandalização de cartazes eleitorais e xingamentos. Para a dupla, o caso é um "sinal de alarme inconfundível a todos no país".

Governador diz estar chocado com o crime

O governador da Saxônia, o conservador Michael Kretschmer, do partido CDU, falou que o caso é um "atentado contra os valores democráticos".