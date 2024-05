Passa de 700 mil número de afetados pelas chuvas no RS - Pelo menos 332 dos 497 municípios gaúchos sofreram alguma consequência dos temporais, que atingem a região desde o início da semana. Eduardo Leite diz que será necessário "Plano Marshall" para reconstruir o estado.As fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul já afetaram 707,1 mil pessoas, de acordo com boletim divulgado às 9h deste domingo (05/05) pela Defesa Civil do estado. Pelo menos 332 dos 497 municípios gaúchos já sofreram alguma consequência dos temporais, que atingem a região desde o início da semana.

A Defesa Civil confirmou a cifra de mortos para 66 e informou que ainda há seis óbitos em investigação, para verificação sobre se têm relação com a tragédia. Neste sábado, a Defesa Civil passou a divulgar as mortes confirmadas em decorrência dos temporais e as em investigação para determinação da causa. Os municípios com mais óbitos são Gramado (6) e Santa Maria (6). Foram registrados 155 feridos e 101 pessoas desaparecidas.

Em todo o estado, há 80,5 mil desalojados, que se encontram na casa de parentes ou amigos, e 15,1 mil estão em abrigos.