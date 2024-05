Bloqueios de GPS na região báltica: Rússia é a culpada? - Finlândia suspende voos para cidade da Estônia; Lituânia também acusa Moscou de interferir com a navegação aérea na região. Para analistas, parte da guerra híbrida contra a Otan. A aliança transatlântica vai reagir?Em Tartu, na Estônia, fica o Baltic Defence College (Baltdefcol), uma das instituições educacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Seu aeroporto é bem pequeno: o voo da Finnair, a partir de Helsinque, é o único que pousa lá todos os dias. Contudo, para os residentes da cidade, esse trajeto de 45 minutos abriu a oportunidade de viajar pelo mundo, a partir da capital da Finlândia.

Essa oportunidade está suspensa, pelo menos até 31 de maio: no fim de abril, a Finnair anunciou que cancelaria os voos para Tartu até segunda ordem, devido às ameaças para seus passageiros e tripulações resultante da interrupção do sinal do sistema de navegação GPS.

Não é a primeira vez que seus aviões ficam desconectados do GPS, mas a situação piorou desde 2022, declarou a companhia em comunicado, sem especificar de onde pode vir a interferência. Entretanto, os ministros do Exterior da Lituânia e da Estônia estavam bastante seguros de que os distúrbios em toda a região báltica se deviam ao congestionamento das comunicações pela Rússia.