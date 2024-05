Israel ataca áreas perto de Rafah, no sul de Gaza - Ataques ocorrem poucas horas depois de cerca de 100 mil pessoas em áreas ao leste de Rafah receberem ordem de retirada dos militares israelenses devido a uma operação iminente.Caças israelenses atacaram nesta segunda-feira (06/05) duas áreas no leste de Rafah, poucas horas depois de pessoas na região desta cidade no sul da Faixa de Gaza terem sido instruídas a deixar a área.

A ONU estima que mais de 1,2 milhão de pessoas, a maior parte delas deslocadas pelos combates, estão na cidade de Rafah, contra a qual Israel insiste há meses que pretende levar adiante uma ofensiva militar de grande envergadura.

Segundo a agência de defesa civil de Gaza, as zonas atingidas estão próximas do aeroporto internacional de Gaza, das áreas de Al-Shuka e Abu Halawa, da rodovia Salah al-DinRafah e também do bairro de Al-Salam.