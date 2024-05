Madonna recupera o melhor do Brasil em show em Copacabana

E Madonna, ao encerrar sua turnê Celebration Tour em Copacabana, com essa mega festa ao ar livre, conseguiu reunir em duas horas o que, acho, nosso país tem de melhor.

O fato do show ser uma celebração democrática e gratuita para centenas de milhares de pessoas é mais do que simbólico. Seria difícil reunir o melhor do Brasil sem brasileiros, não? Ou apenas com uma lista de vips escolhidos a dedo.

"Peguei o metrô e estava lotado, todo mundo cantando e batendo leque", me disse uma amiga carioca que foi ao show.

Os leques de que ela fala formaram uma espécie de segunda trilha sonora para o show. Em alguns dos vídeos é possível ouvir sons de "coros" de leques, uma marca de homens gays ou drags saudando Madonna, que sempre foi e sempre será uma mãe simbólica dessa comunidade. E ela sabe bem disso.

"A comunidade queer nunca me largou e eu sempre vou lutar por vocês", disse, no palco, para a multidão, cuja imensa maioria não estava no grupo heteronormativo.

Essa comunidade, enorme e forte no Brasil, está entre os grupos que mais sofreram com o conservadorismo e com o ódio dos últimos anos, vamos lembrar. Eles mereciam, e muito, essa celebração da liberdade. E nós, mulheres, que também sofremos muito nos últimos tempo, e que desde adolescentes temos Madonna como guia, merecemos também.