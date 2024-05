Ocidente condena nova "ameaça nuclear" da Rússia

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a afirmar na semana passada que não exclui a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia. O ministro do Exterior do Reino Unido, David Cameron, declarou que as forças ucranianas poderão utilizar armamentos britânicos de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia. Outros países da Otan que também fornecem armamentos a Kiev disseram cogitar essa mesma hipótese.

O porta-voz do Kremlin, Dmirty Peskov, afirmou nesta segunda-feira que as declarações de Macron, assim como as de autoridades britânicas e americanas, incitaram Moscou a realizar as manobras militares com armas atômicas. Ele avalia que tais comentários são "uma nova etapa no agravamento" das tensões. "É algo sem precedentes, que exige atenção especial e medidas especiais."

O ex-presidente russo e atual vice-diretor do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, conhecido pelas declarações beligerantes, disse que as falas de Macron e Cameron arriscam deixar o mundo à beira de uma "catástrofe global".

Após o anúncio da Rússia, o Ocidente reagiu, condenando os exercícios nucleares.

"Assegurar integridade e soberania da Rússia"

A declaração do Ministério da Defesa russo foi divulgada pouco antes do início do quinto mandato de Putin na Presidência e no início de uma semana de comemorações que culminarão com a celebração do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, na próxima quinta-feira.