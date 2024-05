Qual a importância estratégica de Rafah para Israel? - Ataques israelenses a cidade no sul da Faixa de Gaza, que abriga milhares de refugiados de outras partes do território, preocupam países da região e aliados. Tel Aviv diz que local seria o último bastião do Hamas.O início de uma ação militar israelense em Rafah, cidade no extremo sul da Faixa de Gaza que abriga milhares de refugiados de outras partes do território palestino, aumentou as preocupações internacionais com a população civil na região, que já se encontra em uma situação humanitária considerada catastrófica.

Mas, afinal, o que justificaria uma ofensiva de grande porte em uma área densamente povoada que acolhe centenas de milhares de pessoas que fugiram de bombardeios e ataques nas regiões onde viviam?

Israel calcula que quatro brigadas do grupo terrorista Hamas, remanescentes das 24 que haviam anteriormente, estejam escondidas em Rafah, e eliminá-las seria um passo decisivo para destruir a organização.