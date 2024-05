UE suspende processo contra Polônia por lei antidemocrática - Reforma judiciária do partido nacionalista PiS ameaçaria Estado de direito, segundo Comissão Europeia. No entanto o quadro mudou com a recente eleição do liberal pró-UE Donald Tusk.A União Europeia vai suspender o processo iniciado seis anos atrás contra a Polônia relativo à eventual ameaça ao Estado de direito representada pela reforma do sistema judiciário do país. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (06/05) pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Segundo a política alemã, não haveria mais esse perigo, desde que o novo governo centrista em Varsóvia lançou uma série de medidas legislativas e executivas referentes à independência do sistema de Justiça. "Hoje marca a abertura de um novo capítulo para a Polônia", escreveu Von der Leyen na rede social X (ex-Twitter).

A reforma judiciária do governo nacionalista