Catástrofe no RS: cidades ilhadas e novos riscos

Os municípios também estão com dificuldade de acesso a telefonia e dados móveis. De acordo com as operadoras, 46 cidades estão sem serviços da TIM, 45 sem os serviços da Vivo e 24 municípios não conseguem acesso pela Claro.

A recomendação para quem ainda está em áreas de risco é de não ficar no térreo das casas. A maior parte dos resgatados estão sendo levados a Porto Alegre e Canoas.

Lenta redução da água

O nível do Guaíba em Porto Alegre estava em 5,28 metros às 11h desta terça-feira (07/05), de acordo com o monitoramento em tempo real da Agência Nacional de Águas (ANA). Desde a semana passada, o Guaíba ultrapassou o pico da maior cheia registrada até então, o nível de 4,76 metros, em 1941, quando inundou parte do centro da capital gaúcha.

O limite para inundações do Guaíba é de 3 metros, uma referência que indica possíveis danos aos municípios.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), a previsão é de lenta redução dos níveis da água, que devem ficar acima dos 3 metros ao longo da semana.