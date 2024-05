Israel assume controle de fronteira de Gaza em Rafah - ONU diz que entrada de ajuda humanitária no enclave palestino foi suspensa com o fechamento dos dois únicos acessos. Antes, em meio a incerteza sobre um cessar-fogo, Exército havia ordenado evacuação de civis.Os dois únicos postos de fronteira usados na entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza foram fechados pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), afirmou nesta terça-feira (07/05) a Organização das Nações Unidas (ONU).

Com isso, a ONU afirma que terá que suspender as operações de apoio aos mais de dois milhões de pessoas no enclave palestino. Trabalhadores humanitários ouvidos pela agência de notícias Reuters também confirmaram a suspensão de entregas de bens essenciais, como alimentos e medicamentos à Faixa de Gaza.

Nesta terça, as FDI anunciaram ter assumido o "controle operacional" do lado palestino da passagem de Rafah, que faz fronteira com o Egito. O posto era a única fronteira até então não controlada por Israel, que mantinha ainda a passagem de Kerem Shalom aberta para a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Era também por Rafah que doentes e feridos deixavam o enclave. As FDI, porém, alegam ter suspeitas de que o ponto estivesse sendo usado para abastecer o Hamas com armas.