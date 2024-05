Oficiais planejavam assassinar Zelenski a mando da Rússia - Coronéis ucranianos responsáveis pela segurança pessoal do presidente participariam pessoalmente de seu sequestro e assassinato, a serviço de Moscou. Vida de Volodimir Zelenski tem estado sob ameaça constante.O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) informou nesta terça-feira (07/05) ter frustrado planos russos para assassinar o presidente Volodimir Zelenski e outros políticos do país. Dois oficiais do departamento de segurança de Estado, responsável pela proteção pessoal de Zelenski, foram presos nesse contexto. Ambos têm a patente de coronel.

Eles teriam fornecido ao serviço de inteligência doméstica da Rússia, FSB, informações em troca de dinheiro, e participariam pessoalmente do atentado. "Uma das tarefas da rede do FSB foi encontrar, entre os militares, assassinos próximos à segurança pessoal do chefe de Estado, para tomarem-no como refém e depois matá-lo", consta do comunicado do SBU. A Procuradoria-Geral ucraniana confirmou as informações.

Vida de Zelenski sob constante ameaça