Premiê da Polônia denuncia aumento da espionagem em seu país

Serviços de inteligência da Polônia relataram nesta terça-feira terem encontrado e removido aparelhos de escuta em uma sala de reuniões que seria utilizada nesta terça-feira pelo Conselho de Ministros de Estado. Não está claro por quanto tempo esses aparelhos estavam no local ou quem os teria colocado.

A reunião ocorreria na cidade de Katowice, no sudoeste polonês, onde Tusk participa de uma conferência econômica.

Um porta-voz dos serviços de inteligência afirmou que o equipamento encontrado seria capaz de registrar áudio e vídeo. Ele disse que é difícil dizer se esses aparelhos foram instalados há anos no local e não foram descobertos, ou se teriam sido colocados ali recentemente.

Fim do ultraconservadorismo

A retomada do poder por Tusk no ano passado encerrou um ciclo de domínio do PiS, que estava no poder desde 2015.

O partido combinou uma fórmula de gastos sociais mais altos com políticas socialmente ultraconservadoras e apoio à Igreja nesta nação majoritariamente católica. No entanto, os críticos também apontaram que o PiS agiu para reverter muitas das conquistas democráticas desde que a Polônia se viu livre do regime comunista em 1989.