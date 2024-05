UE adota lei inédita de combate à violência contra mulheres

As sentenças, no entanto, dependerão da definição vigente em cada país. Apesar disso, as novas regras, por exemplo, exigem que todos os Estados-membros assegurem a pena máxima de cinco anos de prisão para mutilações genitais.

Os países do bloco poderão determinar sentenças máximas mais altas do que as colocadas pela nova lei europeia, mas, em nenhum caso, mais baixas do que o estabelecido pelas novas regras.

A divulgação de imagens sexuais explícitas de qualquer pessoa sem consentimento e os casos nos quais essa conduta seria "causa provável de danos graves a essa pessoa" devem ser punidos com ao menos um ano de prisão.

A aprovação da nova legislação é algo incomum na UE, uma vez que Bruxelas raramente legisla sobre questões criminais, que normalmente ficam a cargo de cada Estado-membro.

"Momento transformador"

"Este é um momento transformador no reforço aos direitos das mulheres", afirmou a ministra belga de Igualdade de Gênero, Marie-Colline Leroy. "A igualdade verdadeira pode ocorrer somente quando as mulheres puderem viver sem medo de serem assediadas, atacadas violentamente ou fisicamente lesadas. Essa lei é um passo importante para que isso possa ocorrer."