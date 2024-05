Homem é preso após atacar ministra das Finanças de Berlim

Segundo a polícia, Giffey foi atacada pelas costas com uma "sacola cheia de itens duros" que a atingiu na cabeça e no pescoço. Uma nota conjunta assinada com o Ministério Público alemão, que apura o caso, diz que a social-democrata chegou a ser levada ao hospital para "tratar de dores na cabeça e no pescoço". Mais tarde, Giffey se manifestou via redes sociais afirmando estar "bem, depois do choque inicial".

Um suspeito de 74 anos foi preso temporariamente. Ele já teve problemas com a polícia no passado por suspeita de ameaça à segurança do Estado e crime de ódio. A motivação do ataque, contudo, ainda está sob investigação, e a promotoria analisa se o caso é psiquiátrico.

Pelo Instagram, Giffey condenou o que chamou de "cultura na qual as pessoas engajadas politicamente no nosso país estão cada vez mais expostas a ataques supostamente justificados e aceitáveis". "Trata-se de uma transgressão de limites contra a qual nós, como sociedade, temos que nos opor resolutamente", escreveu.

"O tabu foi quebrado: o que vinha se desenhando no horizonte nos últimos meses com os ataques à sociedade civil torna-se agora realidade, com o aumento dos ataques a políticos do campo democrático", comentou via X (antigo Twitter) a Fundação Amadeu Antonio, que luta na Alemanha contra o extremismo de direita, o racismo e o antissemitismo.

Ataques contra políticos em alta na Alemanha

No mesmo dia do ataque a Giffey, uma política do Partido Verde que pendurava cartazes eleitorais na cidade de Dresden, na Saxônia, foi ameaçada e cuspida. O episódio foi registrado por uma equipe da DW.