Número de mortos no RS chega a 100 - Defesa Civil aponta que 128 pessoas continuam desaparecidas. Porto Alegre volta a ser atingida por chuva e ventos fortes. Prefeitura suspende resgates com barcos.O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 100 nesta quarta-feira (08/05), segundo a Defesa Civil do estado. Outras 372 ficaram feridas e 128 continuam desaparecidas nas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais da última semana.

O boletim divulgado ao meio-dia ainda informa que 1,45 milhão de pessoas foram afetadas pelas consequências das chuvas em 417 dos 497 municípios gaúchos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou para novas tempestades de "perigo potencial" no sul do estado, com chuvas e ventos intensos. As precipitações devem continuar, com "aguaceiros" de sexta a domingo na região de Porto Alegre.