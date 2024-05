ONU quer combater saque de propriedade intelectual tradicional

Por isso fica relativamente fácil terceiros obterem o saber da comunidade, retornarem a seus países, solicitarem patente com base no que aprenderam e lucrarem com ela. Segundo Dornis, isso permite aos países desenvolvidos se apossarem dos bens imateriais alheios sem dar nada em troca. Enquanto isso, a invenção farmacêutica ou produto medicinal baseados neles são protegidos por patente e têm que ser pagos.

O encontro este mês em Genebra se concentrará exclusivamente nos recursos genéticos contidos em materiais biológicos, como plantas e animais. Caso seja aprovado o instrumento legal pertinente, membros do Wipo que requeiram patente ficam obrigados a revelar a origem do organismo ou saber associado, e se têm permissão para usá-lo.

O projeto de lei prevê ainda a formação de bancos de dados onde essas informações sejam encontradas com facilidade – como a TKDL, que Sattigeri dirige. Para cria-la, ela passou décadas transcrevendo textos tradicionais indianos, parte em sânscrito. "Focamos nos sistemas indianos de medicina ayurveda e unani, assim como nas várias práticas de ioga. Havia ainda informações abundantes relativas à saúde, também animal e vegetal, e cosméticos".

Se o acordo sobre recursos genéticos for aprovado, o foco da Wipo passará ao estabelecimento de definições mais claras para as outras duas categorias: saber e expressão cultural tradicionais.

Wend Wendland afirma que para muitas comunidades nacionais essa regulamentação seria "um importante passo avante". "É muito técnico, mas tem uma história longa e muito simbolismo para diversos países, em especial aqueles em desenvolvimento."Autor: Kristie Pladson