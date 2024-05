Operação de guerra: como é o acolhimento nos abrigos de Porto Alegre em meio às enchentes - Com dezenas de milhares de desabrigados em uma cidade alagada e com 85% da população sem água potável, 60 abrigos acolhem pessoas que tiveram que sair às pressas de casa, muitas vezes apenas com a roupa do corpo.A cada quinze minutos, em frente ao clube esportivo Geraldo Santana, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, escuta-se uma voz gritar: "acolhimento, acolhimento". Então, voluntários vão até algum veículo que para em frente ao estabelecimento e recebem pessoas que tiveram de deixar suas casas em razão das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o final do mês passado.

Algumas pessoas chegam com dificuldade de mobilidade e os voluntários providenciam cadeira de rodas, oferecem o braço como apoio e ajudam a carregar eventuais sacolas – mas muitos chegam apenas com a roupa do corpo.

O espaço funciona como centro de triagem para encaminhamento da população a abrigos emergenciais. As enchentes que atingem o estado já deixaram mais de 100 mortos, de acordo com o último levantamento da Defesa Civil desta quarta-feira (08/05). A tragédia afetou diretamente mais de 1,4 milhão de pessoas. Além disso, há 128 desaparecidos, quase 400 feridos e mais de 200 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Destes últimos, cerca de 66 mil são considerados desabrigados – precisaram se dirigir a abrigos do poder público ou de iniciativas voluntárias por não terem a quem recorrer.