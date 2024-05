Quem ajuda a conectar as famílias no Rio Grande do Sul?

Na manhã desta quarta-feira, o mecanismo consultava 32 bases de dados diferentes.

Achamos sua criança

O perfil no Instagram serve como um canal para conectar crianças localizadas com seus pais em Porto Alegre e na região metropolitana. Os organizadores da página informaram que também estão em contato com o Conselho Tutelar.

Na manhã desta quarta-feira, a página tinha 99 mil seguidores.

SOS Rio Grande do Sul

Outra opção para tentar localizar pessoas em abrigos é acessar a página SOS RIO Grande do Sul. Ali está uma extensa relação de abrigos no estado e a forma de entrar em contato com eles.