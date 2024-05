Quem é o primeiro rabino a ganhar o Prêmio Carlos Magno - Pinchas Goldschmidt fomenta o diálogo entre o judaísmo e o islamismo. Ele lamenta a volta do antissemitismo em todo o mundo, sobretudo na Europa.O Prêmio Carlos Magno, uma das principais honrarias concedidas na Europa, será nesta quinta-feira (09/05) entregue pela primeira vez a um rabino, o presidente da Conferência dos Rabinos Europeus, Pinchas Goldschmidt.

O homem de 60 anos preside há quase 13 anos a instituição, à qual pertencem cerca de 800 intelectuais judeus ortodoxos.

"Com esta honraria, a comitê do Prêmio Carlos Magno quer enviar um sinal de que a vida judaica é uma parte natural da Europa e que não deve haver lugar para o antissemitismo no continente", afirmou a entidade responsável pelo prêmio.