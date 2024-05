UE concorda em usar fundos russos para armar Ucrânia - Rússia tem cerca de 200 bilhões de euros bloqueados na UE. Bloco pretende usar rendimentos dessa reserva para reforçar defesa da Ucrânia e financiar reconstrução do país.Os países-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo para direcionar à Ucrânia os lucros dos ativos russos bloqueados, anunciou nesta quarta-feira (08/05) a presidência rotativa do bloco de 27 países, ocupada momentaneamente pela Bélgica.

Em uma publicação na rede X, a presidência belga do bloco disse que os embaixadores da UE "concordaram, em princípio, com as medidas relativas às receitas extraordinárias provenientes dos ativos imobilizados da Rússia". "Este dinheiro servirá para apoiar a recuperação e a defesa militar da Ucrânia no contexto da agressão russa", afirmaram os dirigentes belgas.

O uso de ativos russos bloqueados na UE para financiar a Ucrânia é objeto de debates desde os primeiros meses da guerra lançada pelo Kremlin. O total de bens russos congelados em países da UE é estimado em cerca de 200 bilhões de euros (R$ 1 trilhão) e vem gerando lucros anuais de cerca de 2,5 bilhões de euros (R$ 13,6 bilhões).