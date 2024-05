O que será dos estudantes gaúchos após as enchentes?

É necessário que a Secretaria de Educação do estado e o Ministério da Educação (MEC) já comecem, caso ainda não tenham, a desenhar políticas que considerem o impacto que o desastre atual teve sobre a educação.

Em relação à primeira, como será o retorno às aulas? Como será a adaptação do currículo tendo em vista as semanas que muitos colégios já ficaram e possivelmente ainda ficarão sem aula? Qual o plano em relação ao suporte para a saúde mental dos estudantes, professores e gestores?

Já em relação ao ministério, os jovens gaúchos farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no mesmo dia que o resto do país? Entendo que num exame como esse há uma complexidade de logística e que mudar datas deve ser sempre uma última opção. Neste caso, acho que não é exagero pensar em uma cota extraordinária para os estudantes do Rio Grande do Sul nos programas que utilizam a nota do Enem. Precisa haver uma forma de incorporar nos processos políticas que atenuem tudo o que já viveram e ainda irão viver.

Entendo que as questões elencadas não sejam a maior prioridade neste momento, mas é muito importante que instituições e equipes já sejam alocadas para começar a pensar sobre. Negar um problema nunca é a melhor solução.

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1