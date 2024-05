Scholz condena onda de ataques contra políticos alemães

Um suspeito de 74 anos foi preso temporariamente. Ele já teve problemas com a polícia no passado por suspeita de ameaça à segurança do Estado e crime de ódio. A motivação do ataque, contudo, ainda está sob investigação, e a promotoria analisa se o caso é psiquiátrico.

No mesmo dia do ataque a Giffey, uma política do Partido Verde que pendurava cartazes eleitorais na cidade de Dresden, na Saxônia, foi ameaçada e cuspida. O episódio foi registrado por uma equipe da DW.

A polícia disse que investiga os suspeitos – um homem de 34 anos e uma mulher de 24, ambos alemães. Eles estavam com um grupo de pessoas que também são investigadas sob suspeita de terem feito a saudação nazista antes do ataque.

Dias antes, na sexta-feira, o social-democrata e candidato à reeleição para o Parlamento Europeu Matthias Ecke foi brutalmente espancado enquanto pendurava cartazes eleitorais na mesma cidade. O grau de ferimentos foi tamanho que ele teve ossos quebrados e precisou passar por cirurgia. A polícia deteve quatro suspeitos com idades entre 17 e 18 anos. Segundo as autoridades de segurança, pelo menos um dos adolescentes está ligado a grupos de extrema direita.

Antes, na quinta-feira da semana passada, dois políticos do Partido Verde – um deles membro do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão – foram agredidos em Essen, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

O governo alemão condenou o "número crescente de ataques desprezíveis", acrescentando que um "clima de intimidação, de violência" não poderia ser aceito. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os autores dos ataques devem ser levados à justiça.