China não é mais a parceira comercial número um da Alemanha

"As exportações alemãs para os EUA cresceram ainda mais, graças à robustez da conjuntura americana, ao passo que caíram tanto as exportações para, quanto as importações da China", explicou à Reuters o economista Vincent Stamer, do Commerzbank.

Razões estruturais igualmente frearam o comércio sino-alemão: "A China subiu ao topo da cadeia de agregação de valor e fabrica, ela própria, produtos cada vez mais complexos, que antes importava da Alemanha. Além disso, as empresas alemãs cada vez mais produzem in loco, em vez de exportar as mercadorias para a China." Tensões geopolíticas, como as reivindicações territoriais de Pequim por Taiwan, podem reforçar ainda mais essa tendência, crê Stamer.

Incerteza em torno de eleições americanas

Também o presidente da Associação Federal do Varejo, Comércio Exterior e Serviços (BGA), Dirk Jandura, detecta um reordenamento do ranking dos mercados mais importantes, mas "está incerto até que ponto ele é duradouro".

"Pois, caso a administração da Casa Branca mude após as eleições presidenciais em novembro, indo mais na direção do isolamento do mercado, esse processo pode cair por terra." Ou seja: se o ex-mandatário Donald Trump conseguir se impor contra o presidente Joe Biden, poderá impor novas tarifas aduaneiras sobre os produtos europeus, como ocorreu no primeiro mandato do republicano.

Jandura completa que há anos cresce a atratividade do mercado americano para as firmas alemãs. A tendência se intensificou nos últimos tempos, sobretudo por o democrata Biden vir impulsionando uma política industrial forte, desde que assumiu o cargo.