Eurovision: quando a música se mistura com a política

O fato de que até a EBU nem sempre conseguiu ser apolítica foi demonstrado pela exclusão da Geórgia em 2009. O motivo: um trocadilho anti-russo no título da música "We Don't Wanna Put In".

Belarus foi expulsa em 2021 por seu óbvio apoio ao presidente Alexander Lukashenko, sancionado por violar os direitos humanos.

Já a exclusão da Rússia do torneio em 2022 foi uma reação à guerra de agressão russa contra a Ucrânia. Independentemente de posição política, artistas russos e sua música de repente deixaram de ser parte do show.

Júris nacionais com claras preferências

Desde o início, os júris nacionais frequentemente não esconderam por qual país tinham simpatia e qual desgostavam abertamente – mesmo que isso não tivesse nada a ver com a qualidade da música.

Certamente não era sobre música quando o júri nacional russo respondeu à performance da drag queen Conchita Wurst, da Áustria, com zero pontos em 2014 – o que, porém, não impediu o público russo de levar a artista adiante na competição por voto popular. Ao final, Conchita acabou tendo uma vitória avassaladora no Eurovision daquele ano.