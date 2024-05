Fogo cruzado inviabiliza ajuda a civis em Gaza, diz ONU - Órgão alerta que sul do território pode ficar sem comida já neste sábado diante de fechamento da passagem de Rafah. Combates têm ocorrido até mesmo no norte de Gaza, onde o Hamas já era dado como "desmantelado".Combates intensos na Faixa de Gaza têm inviabilizado a distribuição de ajuda humanitária à população palestina e já levaram mais de 110 mil civis a fugirem de Rafah, cidade no sul do enclave que vinha sendo poupada do conflito até ser parcialmente tomada por tropas israelenses no início desta semana, informou a Organização das Nações Unidas (ONU).

A entidade, que aprovou nova resolução nesta sexta-feira (10/05) em que pede o reconhecimento do Estado palestino ao Conselho de Segurança, alerta que a situação em Gaza é cada vez mais crítica. O órgão estima que mais de 1 milhão de palestinos tenha buscado refúgio em Rafah desde o início da guerra entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas, há mais de sete meses.

A cidade na fronteira com o Egito tem importância estratégica para o apoio a civis atingidos pelo conflito, já que era por lá que entrava a maior parte da ajuda humanitária. Com a tomada do posto fronteiriço pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) na última terça-feira, porém, não há mais entregas de mantimentos essenciais como alimentos e medicamentos, nem doentes e feridos podem deixar o enclave para se tratar no exterior.