Políticos alemães criticam apoio de professores a atos pró-palestinos

Os docentes também pediram à administração da FU que "se abstenha de colaborar com a polícia contra seus próprios alunos e evitar os processos criminais”. Na declaração, a "urgência das preocupações dos manifestantes” é justificada como "compreensível” devido às ações israelenses na Faixa de Gaza e à situação humanitária nos territórios palestinos. No entanto, o ataque de 7 de outubro lançado pelo grupo terrorista Hamas, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, e os reféns israelenses sequestrados não são mencionados.

Críticas da prefeitura de Berlim

A carta também foi severamente criticada pelo prefeito de Berlim, Kai Wegner. "Não tenho absolutamente nenhuma simpatia pelos autores desse panfleto”, disse o político da conservadora União Democrata Cristã (CDU) ao jornal Bild. As universidades de Berlim são e continuarão sendo "locais abertos para o conhecimento, discurso crítico e intercâmbio cultural”. "No entanto, o antissemitismo e o ódio a Israel não são expressões de opinião, mas sim ofensas criminais”, enfatizou Wegner. Ele disse ainda que tem "plena confiança” de que a polícia de Berlim continuará a "tomar medidas contra esses delitos de acordo com o estado de direito".

A vice-presidente nacional da CDU, Karin Prien, também expressou críticas. Ela disse que estava "chocada com a forma como os acadêmicos se referem ao sofrimento humanitário em Gaza sem mencionar os reféns do Hamas em uma única sílaba”.

Andrea Lindholz, vice-líder do grupo parlamentar da CDU, descreveu a carta como um "ponto baixo para a ciência alemã”. Lindholz diz não ter "nenhuma compreensão para professores e acadêmicos que defendem uma multidão de antissemitas e odiadores de Israel”. A ligação da ciência e do ensino com o ativismo é "altamente perigosa para as universidades como instituições”, criticou a política.

O presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, Josef Schuster, expressou sua decepção com os signatários da carta. "Os ativistas estão menos preocupados com o sofrimento das pessoas em Gaza e mais movidos pelo ódio a Israel e aos judeus”, disse ele ao jornal Bild. "Eu esperava dos professores universitários, em particular, que pelo menos declarassem isso claramente, já que estão a favor dessa forma de protesto.”