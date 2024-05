"Reforma da governança global é chave para crise climática"

Tornar o sistema multilateral eficiente é fundamental para que as políticas internacionais sejam implementadas. Para além disso, a gente também tem toda uma discussão sobre transformação digital, que precisa ser inclusiva. A transformação digital precisa incluir a população e produzir trabalhos decentes, produzir oportunidades para a população. Como financiar isso é outra agenda importante, e a discussão de como essas coisas se conectam, em processos de transição, seja demográfica, energética, climática, e digital, de transformações tecnológicas também são importantes na discussão no T20.

Esse evento em Berlim serve como um fórum de discussão de problemas globais. Quais propostas ao G20 podem sair desse encontro e como é esse processo de encaminhamento?

O Global Solutions Summit, como evento promovido pela Global Solutions Initiative, foi criado [em 2017] durante a presidência alemã do G20. A ideia é acompanhar a cada ano as discussões que estão acontecendo no G20 e no T20, para ir ganhando escala.

Eles produzem esse fórum todo ano, convidando não só os think tanks, mas outras instituições, outras lideranças políticas, para ver se o que está sendo discutido na presidência dos países tem ressonância nessas lideranças. É um espaço intermediário de discussão durante a presidência do G20 e com think tanks e lideranças políticas.

Depois a gente tem a chamada Conferência de Meio-Termo, que vai acontecer no Brasil em julho. E aí, sim, a gente vai entregar as recomendações para o governo. E o governo vai decidir quais dessas recomendações ele vai incorporar ou não. Em seguida temos mais seis meses de trabalho. A presidência brasileira vai até 1° de dezembro, final de novembro desse ano. Em 1° de dezembro a próxima presidência do G20 já passa para a África do Sul.

Aliás, com a série Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul, o G20 tem quatro presidências seguidas de países em desenvolvimento...