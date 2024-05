"Resistência armada" contra lockdown vai a julgamento na Alemanha - Justiça aceita denúncia contra três homens acusados de fabricar armas e realizar exercícios com o objetivo de resistir à força às restrições contra a covid-19 impostas em 2020 e 2021.O Tribunal Regional de Koblenz, no oeste da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (10/05) que aceitou as denúncias contra três homens acusados de formar um grupo chamado "Paladin". O trio é acusado de planejar uma "resistência armada" contra as restrições impostas durante a pandemia de coronavírus, como lockdowns.

Segundo o Ministério Público, os três homens participaram de exercícios de treinamento em estilo paramilitar entre fevereiro e maio de 2021 e também que fizeram impressões 3D de peças de armas e munições improvisadas.

A investigação foi anunciada pela primeira vez quando os suspeitos foram detidos, em dezembro do ano passado, após cooperação do membro mais jovem do grupo com autoridades de Portugal, onde ele morava na época.