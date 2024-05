RS tem previsão de mais chuvas fortes nos próximos dias - Instabilidade chega ao estado nesta sexta e permanece durante o final de semana, principalmente no centro-leste e no nordeste gaúchos, o que inclui a região metropolitana de Porto Alegre, já muito afetada pela enchente.Em meio à maior enchente da sua história, o Rio Grande do Sul deve ser atingido por mais chuva a partir desta sexta-feira (10/05) e durante o final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão prevê que a instabilidade ocorra com mais força no centro-leste e no leste do estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre.

Nessa área, fortemente atingida pela enchente, o acumulado de chuva pode chegar a 330 milímetros nos próximos três dias, o que levou o Inmet a emitir uma nota técnica para riscos geológicos, devido a possíveis deslizamentos de terra e desabamentos, e também geológicos, por meio de alagamentos e extravasamento de rios e canais.

Com novos temporais, áreas já atingidas pela enchente podem sofrer inundações mais intensas. A região metropolitana concentra algumas das principais bacias de captação de rios que correm do interior – das regiões dos vales, por exemplo, onde ficam os rios Caí, Taquari e Sinos – e deságuam no Guaíba, em Porto Alegre e em outras cidades próximas.