Terapia genética vence doença sanguínea hereditária

Em ambos os casos, o resultado é anemia crônica, causando dores e danos aos órgãos e tecidos privados do oxigênio necessário. Entre os possíveis sintomas resultantes, estão inchaço pronunciado do fígado e do baço, alteração dos espaços medulares e deformações do esqueleto. Sem terapia adequada, a anemia pode ser fatal para as crianças de até cinco anos de idade.

Revolução que vem das células-tronco

Até o momento, os únicos tratamentos possíveis para a talassemia e a anemia falciforme eram transfusões de sangue regulares, por toda a vida, ou transplante de células-tronco. No entanto é muito difícil encontrar material de transplante apropriado para cada um dos pacientes que, apesar de ambas as terapias, continuam tendo uma expectativa de vida drasticamente reduzida.

A terapia para talassemia com a tesoura genética CRISPR/Cas9, desenvolvida por 15 clínicas da Europa e dos Estados Unidos, promete agora vida basicamente normal e saudável para os portadores de talassemia. Ela foi testada em pacientes entre 12 e 35 anos de idade, dos quais mais de 90% já vivem há mais de 12 meses sem necessidade de transfusões, tendo sido publicada no New England Journal of Medicine.

O tratamento pode durar de alguns meses a um ano: são retiradas do sangue células-tronco, e modificadas com a tesoura CRISPR/Cas9, de modo a produzirem hemoglobina fetal sem defeitos e plenamente funcional.

Depois que a medula do paciente é "apagada" através de uma quimioterapia, são reimplantadas as células modificadas, que passam a produzir hemácias saudáveis, eliminando a necessidade de transfusões. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já liberou para doentes a partir de 12 anos essa primeira terapia genética bem-sucedida.