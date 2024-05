A água forja seu caminho: como se formam enchentes e por que elas são indomáveis?

Repetidas vezes, a natureza demonstra sua força avassaladora e não se pode fazer nada — a exemplo da tragédia devastadora das cheias no Rio Grande do Sul, das inundações vistas no litoral paulista em 2023, ou das enchentes que assolaram o Rio de Janeiro no início deste ano.

Mas, como a água pode exercer uma força tão poderosa? É exatamente a esta pergunta que responde Michael Dietze, da Seção de Geomorfologia do Helmholtz Center Potsdam, no site do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O primeiro a se ter em mente, diz Dietze, é que um metro cúbico de água pesa uma tonelada. Isso significa que "a água pode exercer uma pressão enorme sobre um objeto em seu caminho. E quando em movimento, a água é imensamente poderosa — tão poderosa que é capaz de varrer carros ou até mesmo contêineres que não estiverem ancorados no chão".