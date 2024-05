Rússia abre nova frente com ataque no nordeste da Ucrânia

Dificuldades

O Exército ucraniano também enfrenta dificuldades no front, enfraquecido pela falta de soldados e por atrasos na entrega de ajuda ocidental. No fim de abril, os Estados Unidos anunciaram uma ajuda de US$ 61 bilhões (R$ 321 bilhões) para a Ucrânia, que terá que esperar a assistência se materializar no campo de batalha.

A Rússia, que possui mais efetivos, armas e uma indústria de defesa mais poderosa, retomou a iniciativa após o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão de 2023. As forças russas reivindicaram avanços territoriais nos últimos meses, principalmente no leste da Ucrânia, mas limitados e com alto custo humano.

Ao comentar os desenvolvimentos no teatro de operações da Ucrânia, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, previu que a Rússia "certamente intensificará os seus ataques e enviará mais soldados" para o nordeste da Ucrânia nas próximas semanas, com o objetivo de estabelecer uma "zona tampão" ao longo da fronteira.

No entanto, Kirby comentou que os Estados Unidos não esperam "quaisquer grandes avanços" por parte das tropas russas, acrescentando: "Temos confiança nas forças ucranianas e estamos trabalhando incansavelmente para enviar (... ) as armas de que necessitam para se defenderem contra estes ataques".