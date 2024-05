Xi Jinping na Europa: dividir para conquistar?

Erguendo infraestrutura na Sérvia

O tour europeu de Xi tomou um tom mais positivo na Sérvia e Hungria, ambas grandes beneficiárias dos investimentos chineses e alinhadas com a Rússia.

Embora a Sérvia não integre a UE, a visita a Belgrado projeta uma imagem do presidente Xi como "figura-chave não só na UE, mas na vizinhança dela", observa Ferenczy, que também é professora assistente da Universidade Nacional Dong Hwa, no Taiwan.

A Sérvia é uma importante recipiente europeia de empréstimos chineses no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, com projetos que incluem uma conexão ferroviária de alta velocidade com a Hungria. Companhias chinesas estão também envolvidas na construção de usinas de esgotos e águas residuais, e operam grandes fábricas siderúrgicas.

Embora louvando os laços econômicos profundos, a visita de Xi foi também a chance de dar um tapa com luva de pelica na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pois mno exato aniversário do bombardeio, pela aliança atlântica, da representação diplomática de Pequim em Belgrado.

"Não devemos esquecer que neste dia, 25 anos atrás, a Otan desavergonhadamente bombardeou a embaixada chinesa na Iugoslávia", escreveu o líder comunista em artigo de opinião para um jornal sérvio.