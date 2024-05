Falta rede de apoio, dizem mães solo brasileiras na Alemanha

Os pais também têm direito a três anos de licença materna ou paterna, sendo que, geralmente, apenas o primeiro ano é uma licença remunerada. Os dois anos em que não se recebe compensação financeira podem ser tirados pelos pais até a criança completar oito anos de idade – por exemplo, para acompanhar a escolarização da criança.

Quanto auxílio financeiro uma mãe solo recebe durante a licença materna varia dependendo do emprego – ou seja, quanta remuneração ela recebia antes do nascimento da criança – e do seguro da mãe. Mães solo têm direito a no máximo 14 meses de licença remunerada. Durante o período da licença, elas recebem no mínimo 65% de subsídio parental do salário líquido do emprego, e no máximo 1.800 euros mensais.

"Sempre falta no final do mês"

Apesar dos benefícios, o dinheiro sempre foi apertado para Carla. Ela recebe um total de 1.600 € por mês, que equivale mais ou menos ao aluguel de um apartamento de dois ou três quartos em Berlim, onde mora. "Tudo que você recebe é bem contado. Você recebe o mínimo, e você tem que dar um jeito com esse mínimo", diz Carla.

Para pagar as atividades sociais das filhas, ela faz limpezas de casa no seu tempo livre, além do trabalho regular. "Eu sempre dou um jeito para arrumar um dinheirinho para que elas possam dar uma saidinha, ir a um cineminha. Mas eu, a maior parte do tempo, fico em casa", diz ela.

A mãe solo Daniele também afirma que apesar dos benefícios e auxílios que recebe, "sempre falta no final do mês". Daniele, que é mãe de dois filhos de 13 e 19 anos, recebe o salário do seu trabalho como cuidadora de idosos, abono de família para cada filho e a pensão do pai para a filha menor de idade.