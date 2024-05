Milhares de pessoas protestam na Geórgia contra "lei russa" - Capital do país voltou a ser palco de protestos contra projeto do governo quer conter "influência estrangeira" em ONGs e organizações de mídia, nos mesmos moldes de legislação em vigor na Rússia.Dezenas de milhares de pessoas saíram no sábado (11/05) às ruas da capital da Geórgia, Tbilisi, para protestar contra um projeto de lei de "agentes estrangeiros", apelidada de "lei russa" por críticos, que veem na nova legislação uma ofensiva contra a sociedade civil do país.

Cerca de 50.000 manifestantes participaram da marcha, segundo os organizadores. Bandeiras vermelhas e brancas da Geórgia podiam ser vistas tremulando ao lado das bandeiras azuis e amarelas da UE.

O projeto de lei, que foi aprovado em segunda votação no parlamento este mês, foi chamado de "lei russa" por críticos por conter pontos similares a uma legislação adotada Rússia em 2012 e depois reforçada em 2022 após a invasão da Ucrânia pelo regime do Kremlin. Na Rússia, essa legislação foi instrumentalizada para sufocar organizações da sociedade civil e críticos do Kremlin.