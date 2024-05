Putin vai substituir ministro da Defesa

Já o cargo de ministro da Defesa passará a ser ocupado por Andrei Belousov, um civil com formação de economia que atuou como vice-primeiro-ministro (2020-2024) e também chefiou o Ministério de Desenvolvimento Econômico (2012-2013). A nomeação segue a tradição de Putin de evitar a nomeação de militares para o cargo, em contraste com o governo de seu antecessor Boris Yeltsin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri S. Peskov, disse que Putin tomou a decisão de nomear Belousov devido ao aumento acentuado do orçamento de defesa nos últimos dois anos. "É muito importante encaixar a economia do bloco de segurança na economia do país, encaixá-la de modo que corresponda à dinâmica do momento atual", disse Peskov.

Foi uma rara mudança no círculo de poder de Putin, que normalmente se mantém imóvel e fechado para novatos ambiciosos e no qual a lealdade é mais valorizada que a competência. Putin vinha mantendo o fiel Shoigu no cargono mesmo diante de episódios embaraçosos como os revezes militares iniciais na guerra de agressão contra a Ucrânia em 2022 e o motim dos mercenários do Grupo Wagner em 2023.

Mas uma possível mudança na chefia do ministério foi sinalizada em abril, quando as autoridades russas prenderam Timur Ivanov, o braço direito de Shoigu na pasta, por acusações de corrupção.

A remodelação ocorre no momento em que Putin inicia seu quinto mandato presidencial e enquanto a guerra na Ucrânia se arrasta pelo terceiro ano seguido, mas na qual o Kremlin vem recentemente retomando a iniciativa na frente de batalha.

Homem forte da Defesa por mais de uma década