"Recuperação após um desastre é complexa e demora muito"

Uma decisão equivocada, a qual Olshansky mostrou, em seus estudos, que pode resultar em insatisfação popular, baixo engajamento da população na reconstrução e imóveis concluídos às pressas, para depois ficarem vazios, com muitos moradores preferindo morar em ocupações informais – como ocorreu na China, no terremoto em 2008.

Um caso bem-sucedido, com grande participação popular, foi o da Indonésia: após a sequência de desastres climáticos a partir do forte tsunami que deixou 226 mil mortos em 2004, em meio a uma guerra civil, o governo reagiu rapidamente, criando organizações de recuperação eficazes, sempre com alta participação da comunidade.

O país fundou uma agência nacional de planejamento que avaliou as perdas antes de reunir-se com potenciais doadores internacionais, em janeiro de 2005. "Tanto a avaliação preliminar como o plano diretor foram feitos com a participação da comunidade, e transparentes em todos os níveis."

"Os autores do plano reconheceram que, embora os processos participativos costumem ser mais lentos do que as alternativas top down, de cima para baixo, eles são mais eficazes a longo prazo porque os planos têm total apoio comunitário", afirma o pesquisador. "Sob a liderança do novo presidente, pouco depois do tsunami foi anunciado um cessar-fogo, que permitiu o fluxo de ajuda internacional."

Devem-se criar planos de recuperação para antecipar o próximo desastre, a fim de que cada comunidade esteja pronta a se adaptar e sobreviver, quando ocorrer o inevitável. Contudo "há sempre a tensão entre restaurar o que era antes ou reconstruir melhor".

Não realocar moradores contra vontade