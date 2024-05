Rússia reivindica novos avanços em ofensiva

O Ministério da Defesa russo anunciou mais tarde a conquista de outros quatro vilarejos muito próximos da fronteira russa: Gatiche, Krasnoye, Morokhovets e Oleynikovo.

No sábado, a Rússia já havia anunciado a tomada de cinco localidades ucranianas em Kharkiv e uma na região de Donetsk, mais ao sul. Uma unidade das Forças Especiais da Guarda Nacional Ucraniana também anunciou no sábado à noite que as forças ucranianas tinham sido forçadas a abandonar algumas posições.

Desde sexta-feira, cerca de 1.500 pessoas foram retiradas de Vovchansk, alvo de 32 ataques de drones nas últimas 24 horas. O comandante em chefe das forças ucranianas, Oleksandr Syrsky, garantiu, por sua vez, que "as tentativas de romper as nossas defesas foram interrompidas", mas admitiu que a situação na região de Kharkiv era "complicada".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicou na noite de sábado que as tropas do seu país lançaram contra-ataques às cidades da região.

"Alterar os planos ofensivos russos é agora a nossa principal tarefa", declarou ele, instando os países aliados a acelerar o envio de armas.

As autoridades de Kiev vinham alertando há semanas que Moscou poderia tentar atacar as regiões da fronteira no nordeste do país, aproveitando o momento em que a Ucrânia espera pela chegada da ajuda ocidental e sofre uma escassez de soldados.