Suíça vence Eurovisão sob o signo do protesto - Apesar do caráter apolítico e do slogan "Unidos pela música", manifestações contra Israel, nas ruas e no palco, abstenções e desqualificações marcaram a 68ª edição do Festival da Canção na Suécia.A Suíça venceu o 68º Festival Eurovisão da Canção (Eurovision Song Contest, ESC) neste sábado (11/05), na cidade sueca de Malmö, com a música The Code, apresentada pelo rapper e cantor não binário Nemo. Essa é a terceira vitória do país no concurso e a primeira desde 1988, quando a canadense Céline Dion se apresentou sob a bandeira suíça.

Rim Tim Tagi Dim, com Baby Lasagna, da Croácia, ficou em 2º lugar; o 3º coube a Teresa & Maria, da Ucrânia, cantada por Alyona Alyona e Jerri Heil. A Suécia, país-anfitrião, ficou em 9º lugar (Unforgettable, Marcus & Martinus), seguida por Portugal, representado por Iolanda com Grito. À Alemanha coube a 12ª colocação, com Always on the run, interpretada por Isaak.

O slogan do Eurovisão 2024 foi "Unidos pela música". Apesar de declaradamente apolítico, o evento foi marcado por protestos e manifestações, sobretudo em torno do conflito israelo-palestino.