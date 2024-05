Abuso na infância aumenta chances de depressão pós-parto

Traumas

As participantes da pesquisa foram recrutadas entre o segundo e o quinto dia do parto e seguiram sendo acompanhadas pelos acadêmicos ao longo de alguns meses. De acordo com o levantamento, 53% das puérperas experimentaram ao menos um tipo de trauma na infância — foram cinco os analisados: os abusos emocional, físico e sexual, e as negligências emocional e física.

O abuso emocional foi o mais comum, relatado por 34% das mulheres participantes. Outras 27% afirmaram terem sofrido negligência emocional, 26% negligência física, 23% abuso sexual e 18% abuso físico.

A pesquisa cruzou os dados com os casos diagnosticados de depressão pós-parto e concluiu que essa relação estava presente em 37% da amostra. "Esses resultados mostraram que o histórico de diferentes tipos de abuso e negligência estão associados à depressão pós-parto. Por isso é importante considerarmos as experiências traumáticas vivenciadas por mulheres na infância durante a assistência pré-natal", afirma a enfermeira Maria Neyrian de Fátima Fernandes, professora na Universidade Federal do Maranhão e uma das autoras do trabalho.

"A depressão pós-parto tem o potencial de afetar o vínculo entre mãe e filho e isso afeta o cuidado e também o desenvolvimento da criança. Então precisamos considerar essas experiências da infância que possam acarretar predisposição a desenvolver depressão pós-parto", ressalta.

A correlação mais impressionante encontrada pelo estudo está nos casos de mulheres que sofreram abuso emocional quando jovens e, depois, desenvolveram a depressão pós-parto. "Realizamos análises estatísticas multivariadas para controlar alguns fatores de confusão que poderiam influenciar. Queríamos realmente identificar os efeitos dos traumas", acrescenta o enfermeiro Elton Brás Camargo Júnior, professor na Universidade de Rio Verde e coautor do trabalho.