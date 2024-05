As fake news em circulação antes das eleições da UE

Tanto as informações sobre as pessoas na foto quanto a citação que acompanha a postagem são falsas. Como outros checadores já apontaram, a mulher na imagem não é avó de von der Leyen, mas sim Hildegard Zantop, uma fazendeira da antiga Prússia Oriental. A foto também não saiu do "álbum de família de Ursula von der Leyne [sic]", como afirmado falsamente por Finkelstein, que ainda grafou o nome da política errado. Trata-se de um registro de um evento dos nazistas em 1937, e está disponível no Bildarchiv Ostpreußen(Arquivo de Imagens da Prússia Oriental, em tradução livre).

Finkelstein já criticou von der Leyen diversas vezes, referindo-se à política como "princesa nazista" e "senhora genocídio".

Fakes se fazem passar por veículos tradicionais da imprensa alemã

"Candidato ao Parlamento Europeu da AfD deve 82.784 euros em pensão alimentícia aos seus oito filhos!", consta de uma captura de tela que circulou no X mostrando uma notícia supostamente publicada no Bild. Só que essa notícia é falsa, nunca foi publicada no popular tabloide alemão.

Trata-se de um caso de spoofing, quando cibercriminosos fingem ser alguém que eles de fato não são, apenas para tentar tirar vantagem da credibilidade alheia – neste caso, do portal Bild.

A eficácia do método pode ser vista pelas numerosas reações de internautas à notícia falsa, que ao interagir com a montagem ajudaram a ampliar o seu alcance.