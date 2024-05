Governo suspende dívida do RS com a União por três anos - Texto também prevê que juros do período não sejam cobrados, acarretando um montante de R$ 23 bilhões para um "fundo contábil" especial. Projeto de Lei segue para aprovação do Congresso.O governo federal anunciou nesta segunda-feira (13/05) a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de três anos, em virtude das enchentes catastróficas que atingem o estado. Além disso, os juros que corrigem a dívida anualmente, em torno de 4%, serão perdoados pelo mesmo período. O texto segue agora para aprovação do Congresso.

O pedido por uma suspensão da dívida ou até mesmo a quitação dela vinha sendo uma insistência do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), desde que a situação das enchentes se agravou no Rio Grande do Sul, há cerca de uma semana.

A decisão foi tomada após reunião virtual entre Leite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outras autoridades.